تحذيرات روسية من انتشار وباء الكوليرا حول العالم

أطلقت الهيئة الفيدرالية الروسية تحذيرات من انتشار محتمل لوباء الكوليرا حول العالم، وقالت آنا بوبوفا رئيس الهيئة إنه لا تزال المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي إيبولا، وماربوج، ولاسا، وحمى الضنك، ومشاكل الطاعون هي الأكثر انتشارًا في العالم ويجب التعامل معها بصورة أكبر نتيجة لانتشارها على نطاق واسع، واليوم يتحدثون العلماء اليوم عن انتشار وبائي محتمل للكوليرا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الوضع الوبائي الصعب للكوليرا

وأضافت بوبوفا أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تنسق جهودها الوقائية ضد الأمراض المعدية، مع مراعاة التحديات الوبائية المتنامية عالمياً، وأكدت على أن الوضع الوبائي الصعب لا يزال قائماً، وأن هناك أمراض قد تؤدي إلى حالات طوارئ صحية.

وشددت على أيضًا من المحتمل أن انتشار مرض شلل الأطفال، وفيروس إنفلونزا جديد مع احتمالية انتشاره بشكل وبائي، كما حذرت من عودة انتشار جدري القرود والحصبة وعدد من الأمراض الأخرى.

إجراءات وقائية في روسيا للحد من انتشار مرض الحصبة

وأشارت بوبوفا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، أنها في الوقت الحالي اتخذت إجراءات وقائية في روسيا للحد من انتشار مرض الحصبة، من خلال حملات تطعيم وتعقيم، فهناك أكثر من 1.4 مليون شخص تم تطعيمهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية في أربع مناطق في البلاد لحماية الأطفال دون سن التاسعة من خطر شلل الأطفال.