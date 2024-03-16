فرصتك الأخيرة.. 6 خدمات تقدمها البنوك مجانا تنتهي في هذا الموعد

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عددا من الخدمات المجانية، في إطار دعم الشمول المالي لعام 2024، ويتبقى على انتهاء هذه الخدمات نحو 15 يوما؛ إذ بدأت في تقديم هذه الخدمات اعتبارا من 8 مارس الجاري، وحتى 31 من الشهر نفسه.

ويأتي تقديم البنوك لهذه الخدمات، في إطار تنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري، بالمشاركة في دعم فعاليات الشمول المالي لهذا العام، التي تتمثل في احتفالية المرأة، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي، واحتفاليات الشباب وذوي الهمم، والادخار والفلاح.

وتتمثل الخدمات المجانية التي تتيحها البنوك في:

- فتح حساب بالمجان دون مصاريف وبدون حد أدنى.

- طلب إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.

- فتح محفظة إلكترونية وحسابات للشباب بالمجان.

- فتح حساب الشركات والنشاط الاقتصادي مجانا.

- إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا.

- تقدم البنوك هذه الخدمات حاليا بمناسبة احتفالية المرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يستمر في الفترة من 8 حتى 31 مارس كل عام.