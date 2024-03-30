عزوز عادل: دوري في مسلسل صيد العقارب محوري ومؤثر دراميا (فيديو)

كشف الفنان عزوز عادل، تفاصيل مشاركته في مسلسلي صيد العقارب وسر إلهي في الموسم الرمضاني 2024، موضحًا أن ما لفت نظره أثناء قراءة سيناريو صيد العقارب هو الطريقة التي سيقدم بها دور «سيد» سائق عائلة ضرغام، وهي عائلة غادة عبدالرازق وأحمد ماهر في هذا العمل، إذ كان مؤتمنا على جميع أسرار العائلة.

صراع نفسي في مسلسل صيد العقارب

وأشار «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصراع النفسي في هذه الشخصية مثلّ صعوبة بالنسبة له، موضحًا أنه كان في صراع داخل العمل الدرامي باختيار أن يكون مع والده أو مع العائلة التي يعمل معها وأصحاب الفضل عليه، مضيفًا أنه حضّر للشخصية وذاكرها جيدا من أجل أن يقدمها ببساطة للجمهور والمشاهد.

عزوز عادل: سعيد بالعمل مع غادة عبدالرازق

وأوضح «عادل»، أن دوره في مسلسل صيد العقارب يتضمن العديد من الأسرار، حيث يشارك في عدد من الأحداث وهو ما جعله يتحمس بشكل كبير للشخصية، منوهًا بأن دوره مؤثر في الدرما ومحوري، وأنه سعيد بالمشاركة مع الفنانة غادل عبدالرازق والفنان أحمد ماهر في هذا المسلسل.