ملخص الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تعثر على البضاعة

في أحداث الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، يستمر البحث عن سامح الغول «أحمد ماجد»، بعد قتله لشقيقها علي، على الجانب الآخر تستمر محاولات إسماعيل الغول «رياض الخولي» لقتل عايدة أو التخلص منها؛ حتى لا تصل إلى ابنه، ووقف ما تسبب به من أذى له ولعائلته

ووفقًا لما عُرض من مشاهد خاصة بأحداث بالحلقة 19 المذاعة عبر قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف، نوضح التفاصيل.

أحداث الحلقة 19 صيد العقارب

بدأت الأحداث بمعاتبة عايدة «غادة عبد الرازق» لريمون مساعدها على قيامه بالقتل، ليوضح لها أنه في حالة من الندم التي لا يرسى لها، ما جعلها تتعامل معه مرة أخرى بعدما كانت لا ترغب في الحديث معه.

وذهبت غادة عبد الرازق فيما بعد للقاء الغول في منزله، ورفض مقابلتها بعد محاولاته الكثيرة لقتلها؛ إذ دبروا لها حادث للتخلص منها، كما أرسلوا لها تاجر المخدرات حسان لينتقم منها في ضياع بضاعته، ما جعلها تصعد للطابق العلوي وتهددهم من خلف الباب، مبينة لهم إدراكها بعدم مقدرتهم على مقابلتها خوفا من رد فعلها، متوعدة إياهم بالهلاك والذل، والأخذ بالثأر فور إيجاد ابنهم القاتل الهارب «سامح».

الحلقة 19 صيد العقارب.. حسان يهدد عايدة

على الصعيد الآخر، هدد حسان «عبد الرحيم حسن» عايدة، بواسطة مكالمة هاتفية بالخطر الذي ستواجهه في حالة عدم إيجاد البضاعة، ما ساعدها على تذكر المخبأ المفضل لأخوها علي منذ الصغر، وهو حديقة المنزل الذي كان يحفر فيه لإخفاء الشيكولاتة التي لا يحبها، وتوكة الشعر التي كانت سبب الخلاف بين فاطمة وعايدة في طفولتهما: «أنت دايما بتحفر عشان تخبي وأنا دايما بحفر عشان ألاقي».

وبالفعل تجد عايدة البضاعة في حفرة الحديقة كما توقعت، ليظهر عليها علامات الخوف والقلق من الأحداث القادمة في حياتها.