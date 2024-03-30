مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. أزمات جديدة تلاحق غادة عبد الرازق

تواجه غادة عبد الرازق، التي تجسد دور «عايدة» في مسلسل صيد العقارب المعروض على قناة CBC، حياة مضطربة تزدحم بالمآسي، فتبدأ الأحداث مع قرار عايدة خوض رحلة صعبة لكشف ملابسات مقتل شقيقها «علي»، الذي يجسد دوره محمود عبد المغني، لكن الأمر لم يكن سهلًا كما توقعت، باعتبارها تقف أمام عائلة إسماعيل الغول.. فماذا ينتظرها في الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب؟

ماذا يحدث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20؟

قررت غادة عبد الرازق أو «عايدة»، أن تلقي بنفسها في النار، وتذهب لمواجهة إسماعيل الغول وزوجته سميحة، في منزلهما بعدما قامت الأخيرة بتدبير حادث سير، من خلال فك الفرامل الخاصة بسيارة غادة عبد الرازق، لكن القدر كان له رأي آخر، وأنقذ عايدة من مصير مظلم كان ينتظرها، في محاولة لإنهاء محاولات الثأر المستمرة.

غادة عبد الرازق في رحلة البحث عن قاتل شقيقها، وهو شقيق زوجها ياسين، اكتشفت العديد من الأزمات الجديدة، لعل أبرزها أن شقيقها الذي كان يجسد دوره محمود عبد المغني، جرى قتله بسبب شحنة مخدرات، ما جعلها تبدأ رحلة جديدة للبحث عن مخبأ الشحنة، وبالفعل توصلت إليها في الحلقة الـ19، الأمر الذي أثار فضول الجماهير حول الخطوة المقبلة، وماذا تنوي فعله بهذه الكمية من المخدرات.

الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، تعرض على قناة CBC، في السابعة والنصف مساءً، على أن تعاد في الثانية إلا ربع بعد منتصف ليل اليوم الذي يليه.