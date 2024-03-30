صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار خلال 3 أشهر.. البطاطس تتصدر

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.

«القصير»: تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية

وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد ال‏نجاح في فتح 95 سوقا خلال العشرة سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

وأشار إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية، حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

البطاطس تتصدر الصادرات الزراعية

وكان وزير الزراعة تلقى تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، اعتبارا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 151500266 دولار.

وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916 طن، إضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة وجافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.