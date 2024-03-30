بعد تدريب فراولة على استخدامها.. 5 معلومات عن العين الثالثة

تصاعدت أحداث مسلسل فراولة في الحلقة الـ4 بتلقي البطلة فراولة «نيللي كريم»، درسًا في علم الطاقة على يد مستر يانج (عبد الحكيم الصيني)، الذي طلب منها أن تُغمض عينيها وتحاول أن ترى ما حولها بواسطة العين الثالثة، أو عين الروح، مؤكدًا لها أنها ستصبح من أهم المعالجين الروحانيين إذا استمرت على التدريب على فتح العين الثالثة التي ستمكنها من إزالة أي عوائق أو آثار سلبية.

ما هي العين الثالثة؟

من خلال حديث مستر يانج حول العين الثالثة، تساءل الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول ما هية العين الثالثة، وكيف ستستخدمها فراولة في التغلب على العوائق؟ وهو ما أشار إليه موقع healthline، إذ تُعرف العين الثالثة بأنها عين خفية لا يُمكن رؤيتها، توجد في منتصف الجبهة بين الحاجبين، وتُعرف في المعتقدات القديمة بأنها قوة مهمة تُعني الإدراك والقيادة من خلال الاعتماد على الحدس، ونستعرض في السطور التالية 5 معلومات عن أسرار العين الثالثة:

العين الثالثة لها مفهوم روحاني باطني يرتبط بقوة البصيرة.

عُرفت بأسماء أخرى مثل عين العقل أو العين الداخلية.

ترمز العين الثالثة إلى حالة من التنور أو اليقظة الروحية من خلال زيادة إمكانية مراقبتنا للمشاعر والإحساس بالطبيعة المحيطة.

يشير الكثيرون إلى ارتباط العين الثالثة بالغدة الصنوبرية لدى الإنسان، والتي تلعب دوراً حيوياً فيما يُعرف بالحاسة السادسة.

ممارسة تمارين التأمل واليوجا من الأمور التي تُساعد على تنشيط العين الثالثة.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة هو مسلسل اجتماعي لايت كوميدي، يتكون من 15 حلقة و يدور حول حياة فتاة تدعى فراولة وهي ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مالكة لإحدى الشركات العالمية.

يشارك في بطولة مسلسل فراولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.