مسلسل فراولة الحلقة 5.. نيللي كريم تدخل عالم العلاج الروحي

منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل فراولة، الذي تُجسد بطولته الفنانة نيللي كريم، حظي بمتابعة واسعة من قبل الجمهور، بعدما جذبت أحداثه المثيرة والمشوقة انتباه المشاهدين الذين ينتظرون الحلقة 5.

الحلقة 5 مسلسل فراولة

أما عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، فتعرض على قناة DMC اليوم الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، وفي نفس الوقت يتم عرض الحلقة على منصة Watch it، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم أحداثًا مشوقة، بدأت بفرحة عارمة سيطرت على «فراولة» بعد خبر ترقيتها في الشركة التي تعمل بها، وفي المشهد التالي، نشبت مشاجرة بين «أحمد فهيم» وزوجته، بسبب غيرتها من «نيللي».

وفى أحد المشاهد بالحلقة 4 من المسلسل، طلب مستر يانج من فراولة أن تغمض عينيها وترى ما حولها، عبر عين الروح، من خلال الطاقة الكامنة، قائلا لها إنها مع الوقت والتدريب سترتقى إلى مراحل العلم السابعة، وستصبح من أهم المعالجين الروحانيين، وستقدر على إزالة آي آثار سلبية، وما يساعدها على ذلك الحجر الأسود.