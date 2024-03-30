حديد التسليح ينخفض 18 ألف جنيه في شهر مارس

تراجع حديد التسليح قرابة 18 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 42 ألفًا و200 جنيه للطن وفق آخر تحديث اليوم من قبل المصانع والشركات مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال شهر فبراير الماضي إذ سجل نحو 61 ألف جنيه للطن.

حديد التسليح ينخفض 18 ألف جنيه

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية إن تراجع أسعار حديد التسليح بقيمة كبيرة تزيد عن 18 ألف جنيه خلال شهر مارس هو نتيجة طبيعة لاختفاء السوق السوداء التي كانت تضارب في سعر الدولار بشكل وهمي ما أدى لوصول سعر الدولار إلى 70 جنيهًا وأن استيراد خام البيليت المستخدم في صناعة الحديد كان بتكلفة كبيرة.

سبب تراجع أسعار الحديد

وأضاف البنا لـ«الوطن» أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عند 47 جنيهًا وفق آخر تحديث من قبل البنك المركزي اليوم هو نتيجة طبيعية لتراجع سعر الحديد لأن الدولار خسر قرابة 30% من قيمته السوقية وبالتالي تراجع الحديد إلى 42 ألفًا هو أمر طبيعي.

وتابع البنا أن حديد التسليح لا يعاني من ندرة في المعروض بالأسواق بل يتم توفيره بكميات كبيرة بل لدينا تصدير كميات كبيرة من الحديد إلى السوق العالمية نظرًا لما يوفر خام الحديد المصري من درجات جودة عالية ومتقدمة.

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك، وهي:

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز اليوم 45 ألفًا و900 جنيه للمستهلك أي محمل عليه الضريبة وتكلفة النقل.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد المصريين، 45 ألفا و200 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا و400 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 42 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وسجّل سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 535 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارًا للطن.