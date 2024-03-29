انخفاض 2440 جنيها دفعة واحدة.. تراجع كبير بأسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة في مصر، تراجعاً كبيراً، في مختلف الأسواق، حيث تصل قيمة التراجع إلى 2440 جنيها للطن، بالنسبة للحديد الاستثماري، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وتراجع سعر طن الحديد اليوم، في الأسواق المصرية بالنسبة للمستهلك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، متوسط أسعار الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد للمستهلك

- سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، تراجعا كبيراً يقدر بنحو 1760 جنيهاً، إذ سجل متوسط سعر الطن نحو 47 ألفا و123 جنيها.

سعر طن حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، تراجعا كبيراً يقدر بنحو 2440 جنيهاً، إذ سجل متوسط سعر الطن نحو 48 ألفا و312 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك

- سجل سعر طن الأسمنت اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، تراجعا كبيراً يقدر بنحو 135 جنيهاً، إذ سجل متوسط سعر الطن نحو 2175 جنيها، بالنسبة للأسمنت الرمادي.