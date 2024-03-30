انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم السبت 30-3-2024.. الطن يخسر 400 جنيه

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 30-3-2024 نحو 42 ألفًا و200 جنيه للحديد الاستثماري، بحسب الأسعار المعلنة من مصانع الحديد للمستهلك، مسجلة تراجعًا بلغ نحو 300 جنيه في الطن، مقارنة بالأسعار قبل يومين 42 ألفًا و500 جنيه للحديد الاستثماري، فيما خسر حديد عز نحو 400 جنيه.

أسعار الحديد تتراجع 15 ألفًا في 20 يومًا

وشهدت أسعار الحديد تراجعًا كبيرًا منذ أن تحريك سعر صرف سعر الدولار في البنوك من قبل الحكومة، واستقر سعر الدولار عند 47 جنيهًا وفق آخر تحديث أمس، وبذلك تراجعت الأسعار أكثر من 15 ألف جنيه في الطن الواحد، بداية من شهر مارس الجاري.

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك، وهي:

سعر حديد عز

وتراجع سعر طن حديد عز نحو 400 جنيه للطن الواحد، ليسجل سعر طن الحديد اليوم 45 ألفًا و900 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل يومين والتي سجلت 46 ألفًا و300 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين، 45 ألفا و200 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا و400 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 42 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وسجّل سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 535 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارًا للطن.