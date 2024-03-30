مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة.. تحسن العلاقة بين ياسمين وأدهم

شارك «أدهم» الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، و«ياسمين» الفنانة رانيا يوسف، في الرالي الذي صنعه «سيف» ليحدث تقارب بينهما ويعودا لبعضهما بعد الطلاق، لتستمر الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة.

وشهد سباق الرالي كثيرا من الأحداث والتفاصيل التي تسببت في قرب ياسمين وأدهم، حيث تعطلت السيارة بهما في الصحراء، مما جعل ياسمين تشعر بالخوف من الظلام والذئاب الموجودة في الصحراء لتحتمي بأدهم الذي يقوم بطمأنتها، لنرى ماذا سيحدث بعد في الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة

وجاء فريق الرالي المتخصص لإنقاذهما في الحلقة السابقة من المسلسل، واستمر ياسمين وأدهم في التعامل بلطف مع بعضهما أمام الحاضرين وأمام الكاميرات.

مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول أدهم وياسمين، زوجان مر على زواجهما 25 عاما، مما جعلهما يشعران بالملل وزادت الخلافات بينهما، وقررا الانفصال وتتوالى الأحداث حول علاقتهما سويا ومع أبنائهما.