تعيش الفنانة رانيا يوسف مواقف محرجة، ومشكلات لا تنتهي بعد طلاقها من الفنان شريف منير في مسلسل بقينا اتنين، وتحدث المزيد من المشاحنات والتي لا تهدأ مع انتهاء العلاقة الزوجية.

ولمتابعة ما يحدث في المسلسل نستعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين، على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 5.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

تأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 5، كما يلي:

يكون العرض الأول للحلقة 5 مسلسل بقينا اتنين على شاشة سي بي سي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

تعرض الحلقة 5 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي، الساعة 6 صباحًا، والإعادة الثانية للحلقة في تمام الساعة 11 صباحًا اليوم التالي، وتعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT.

قصة مسلسل بقينا اتنين وأبطاله

تدور قصة مسلسل بقينا اتنين في إطار كوميدي درامي، ويتناول العمل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها.

مسلسل بقينا اتنين، بطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.