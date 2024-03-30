رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:31 م | السبت 30 مارس 2024
صلاة المغرب - أرشيفية

صلاة المغرب - أرشيفية

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، وبدء تناول طعام الإفطار. 

أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، في الساعة 6:12 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و15 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:17 صباحًا

موعد صلاة الظهر الساعة 11:58 مساءً

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

موعد صلاة المغرب الساعة 6:12 مساءً

موعد صلاة العشاء الساعة 07:30 مساءً

ويستعد عدد كبير من المواطنين لبدء الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم بداية من الليلة، ويؤدون صلاة التهجد ويحرصون على الإكثار من العبادات والطاعات.

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. أول الليالي الوترية

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024

موعد أذان المغرب والفجر اليوم 20 رمضان في القاهرة والمحافظات
بقلم نظيمة البحرواي