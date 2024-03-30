حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، وبدء تناول طعام الإفطار.

أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 30-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، في الساعة 6:12 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و15 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:17 صباحًا

موعد صلاة الظهر الساعة 11:58 مساءً

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

موعد صلاة المغرب الساعة 6:12 مساءً

موعد صلاة العشاء الساعة 07:30 مساءً

ويستعد عدد كبير من المواطنين لبدء الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم بداية من الليلة، ويؤدون صلاة التهجد ويحرصون على الإكثار من العبادات والطاعات.