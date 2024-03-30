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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:00 م | السبت 30 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت

يحل موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 24-3-2024، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، بزيادة دقيقة عن موعد أذان أمس الجمعة، وزيادة 11 دقيقة عن أول أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445 هجرية، الخاصة بمدينة يأتي موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024 الساعة 6:14 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024

وتحرص مساجد محافظة الغربية في مدن ومراكز وقرى المحافظة على فتح المساجد مبكرًا بوقت كاف قبل موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 30-3-2024، وذلك بهدف الاستعداد وتشغيل إذاعة القرآن الكريم وصلاة المغرب.

وجاء في إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجرية لمدينة طنطا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من شهر رمضان 2024 تبلغ 14 ساعة و15 دقيقة.

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