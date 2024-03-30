موعد أذان المغرب والفجر اليوم 20 رمضان في القاهرة والمحافظات

مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، يتطلع كثير إلى اغتنام العشر الأواخر في العبادة وطاعة المولى عز وجل، لذا يرغب البعض في معرفة موعد أذان المغرب والفجر اليوم السبت 20 رمضان في القاهرة والمحافظات.

موعد أذان المغرب والفجر اليوم 20 رمضان

وتنشر الهيئة المصرية العامة للمساحة، الإمساكية يوميًا على موقعها الرسمي، تحدد فيها مواقيت الصلاة الخمسة خلال اليوم، كاشفةً مواعيد الإفطار والسحور والامساك وعدد ساعات الصيام وفقًا للتوقيت المحلي لـ«القاهرة، الإسكندرية، طنطا، أسيوط، أسوان».

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، موعد أذان المغرب والفجر اليوم السبت 20 من رمضان في القاهرة والمحافظات، كالتالي:

مواعيد الصلاة في القاهرة

- المغرب: 6.13

- العشاء: 7.31

- سحور: 1.58

- إمساك: 3.58

- الفجر: 4.18

- شروق: 5.46

- الظهر: 11.59

- العصر: 3.30

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

- المغرب: 6.18

- العشاء: 7.38

- سحور: 2.02

- إمساك: 4.02

- الفجر: 4.22

- شروق: 5.51

- الظهر: 12.04

- العصر: 3.36

مواعيد الصلاة في طنطا

- المغرب: 6.14

- العشاء: 7.33

- سحور: 1.59

- إمساك: 3.59

- الفجر: 4.19

- شروق: 5.47

- الظهر: 12.00

- العصر: 3.32

مواعيد الصلاة في أسيوط

- المغرب: 6.12

- العشاء: 7.28

- سحور: 2.03

- إمساك: 3.59

- الفجر: 4.03

- شروق: 5.48

- الظهر: 12.00

- العصر: 3.29

مواعيد الصلاة في أسوان

- المغرب: 6.04

- العشاء: 7.17

- سحور: 1.59

- إمساك: 3.59

- الفجر: 4.19

- شروق: 5.42

- الظهر: 11.53

- العصر: 3.20