مع حلول اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، لمعرفة موعد الإفطار بعد زيادة عدد ساعات الصيام اليوم إلى 14 ساعة و15 دقيقة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

أشارت هيئة المساحة، إلى أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024 سيكون الساعة السادسة و14 دقيقة، إذ تأخر موعد الأذان لمدة 12 دقيقة مقارنة باليوم الأول من الشهر الفضيل، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام.

مواقيت الصلاة اليوم في المنوفية

موعد أذان الظهر .. الساعة 12:01 مساء

موعد أذان العصر .. الساعة 3:32 مساء

موعد أذان المغرب .. الساعة 6:14 مساء

موعد أذان العشاء .. الساعة 7:32 مساء.