موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 20 على قناة DMC والحياة اليوم

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 20، تصاعدًا كبيرًا في المسلسل بعدما كشفت الحلقة الماضية عن نوايا طارق «عصام السقا» مع صدفة «ريهام حجاج»، وبعدما هربت فرح «نور إيهاب» من منزلها، لمنزل زميلها «علي» بسبب اكتشاف أسرتها إدمانها للمخدرات، لذا نرصد إليكم موعد عرض الحلقة 20 مسلسل صدفة.

موعد عرض الحلقة 20 مسلسل صدفة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 20،على النحو التالي:

ويحين موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 20 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 20 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

وموعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 20 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.