مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى وcbc في رمضان 2024 الحلقة 20

10 حلقات فقط تفصلنا عن مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ ينتظر متابعيها موعد الحلقة 20، عقب أحداث كثيرة مٌشوقة شهدتها الحلقة الماضية، خلال العمل الدرامي المُميز، الذي يُناقش العديد من القضايا المجتمعية المختلفة، كالزواج العرفي، وإثبات النسب، وإدمان المخدرات.

موعد عرض الحلقة 20 مسلسل صدفة

يرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 20، وذلك على النحو التالي:

يحين موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 20عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 20 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

بينما يكون موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 20 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.