مسلسل صدفة الحلقة 20.. عصام السقا يحاول النصب على ريهام حجاج

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 20، العديد من المواقف المثيرة، في إطار تسلسل العمل الاجمتاعي المشوق، والذي يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية الشائكة، خاصة المتعلقة بالطلاب والطالبات خلال فترة المراهقة.

مسلسل صدفة الحلقة 20.. أحداث مثيرة

وخلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة الماضية، أُزيل الستار عن شخصية «طارق» عصام السقا، إذ كشفت الأحداث عن وجه الحقيقي، بعدما ظهر وهو يواجه «عمه» رشدي الشامي، بأنه على علم بأنه من قام بالتهجم على منزل «صدفة» وأنه لم يتركه يستغلها.

أحداث مسلسل صدفة

وأظهر مسلسل صدفة الحلقة الماضية، مفاجأة كبرى، بعدما اكتشف إن «طارق» عصام السقا على علاقة مع مديرة مكتب رشدي الشامي، وأنه وعدها بالزواج، وإنه في الأصل تقرب لـ«صدفة» من أجل أموال عمه، حال السيطرة عليها لاستلام توقيعها، قبل أن يعلم بأمر والدها المليونير «خالد الصاوي» ويقرر الاستمرار معها للنصب عليها.مسلسل صدفة الحلقة 19 ومن المقرر أن تشهد الحلقات القادمة من مسلسل «صدفة» انهيار الفنانة ريهام حجاج بعد معرفتها بحقيقة «طارق».