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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc وdmc الحلقة 19

كتب:

آية أشرف
03:27 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة

حقق مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، متابعات من شرائح متعددة، خاصة وإن العمل يناقش قضايا الشباب والمراهقين، كما أنه يسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية، والتربوية، في إطار حلقات مشوقة وأحداث متصاعدة، لذا ترصد «الوطن» موعد إعادة مسلسل صدفة، لمتابعة أحداث العمل. 

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc وdmc الحلقة 19

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc، وdmc الحلقة 19 على النحو التالي:

ويحين موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 19 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 19 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 19 على قناة dmc في تمام الساعة  6:30 صباحًا.

موعد عرض مسلسل صدفة 

يذكر أن العرض الأول للحلقة 19 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، يأتي على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، كما يمكن متابعة الحلقة قبل العرض على الشاشات، ودون فواصل إعلانية عبر منصة watch it. 

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بقلم آية أشرف