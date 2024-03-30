إصلاح كسر في ماسورتي مياه شرب بمدينة نصر (صور)

تلقى حي شرق مدينة نصر بالقاهرة بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه في شارع عثمان عبد الحفيظ بالمنطقة الثانية، وقامت الجهات المختصة بسحب المياه، والعمل على إصلاح كسر الماسورة.

تسيير الحركة المرورية

كما تلقت أجهزة الحى برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بلاغا بوجود كسر ماسوره مياه في شارع أحمد حسن مع شارع البطراوي، وعلى الفور قام فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية ومرفق الصرف الصحى ومياه الشرب في أعمال اصلاح الكسر وإعادة الأمور إلى طبيعتها ولا يوجد أي إعاقة مرورية، وذلك ضمن تكثيف الجهود المبذولة لاصلاح وصيانة شبكة البنية التحتية بنطاق الحى، كما تم رفع عمود إنارة يتعارض مع اصلاح ماسورة مياه بشارع أحمد حسنى مع شارع البطراوي.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، التفاعل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على تقديم خدمة أفضل، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.