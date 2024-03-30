مراد مكرم يحتفل بعيد ميلاد ابنه صاحب الـ12 عاما: ما تكبرش بسرعة

شارك الفنان مراد مكرم، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة طفله، صاحب الـ 12 عاما، احتفالًا بعيد ميلاده.

ونشر مكرم، صورة لنجله، مدونًا: «هو مش بس ابني، هو قصة حب عمرها 12 سنة، من أول يوم، استنساخ لشخصيتي، بفهمه من عينيه، ربنا يحفظك ويحاوطك بملائكته ويحافظ عليك ويبعد عنك كل شر يا حبيبي».

وتابع «مكرم»: «كل سنة وانت طيب وخد وقتك لو سمحت وماتكبرش بسرعة، عايز ألحق أشبع من طفولتك».

يذكر إن الفنان مراد مكرم، شارك خلال السباق الرمضاني، بمسلسل سر إلهي، أمام الفنانة روجينا، والذي عُرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

الجدير بالذكر إن الفنان مراد مكرم، حقق نجاحًا كبيرًا قبل الموسم الرمضاني خلال مشاركته في مسلسل «صوت وصورة»، الذي عُرض عبر قناة «دي إم سي»، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.