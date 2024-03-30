طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة.. وصفة سهلة واقتصادية

مع اقتراب عيد الفطر المُبارك، تبحث ربات البيوت على طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة باعتباره أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، إذ يفضل الكثيرون تناوله بعد أداء صلاة العيد مع الشاي أو القوة والعصائر نظرًا لما يتميز به من مذاق لذيذ.

يُمكن تحضير بسكويت النشادر بالماكينة بطريقة سهلة واقتصادية في متناول الجميع، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها، خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بسكويت النشادر بالماكينة

3 كوب دقيق.

3/4 كوب سكر بودر.

3/4 كوب زبدة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة نشادر صغيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

فانيليا.

لبن حسب الطلب.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة

ضعي الزبدة مع السكر بودرة في العجان واخفقيه جيدًا حتي التجانس التام ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي ملعقة النشادر الصغيرة على الخليط.

أضيفي إضافة اللبن بالتدريج.

أضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن البسيط باليد حتي يتم تجانس الدقيق مع الخليط.

اتركي العجين لمدة نصف ساعة ليرتاح.

قطعي العجين باستخدام ماكينة صنع البسكويت.

اخبزي بسكوت النشادر في فرن متوسط الحرارة 170 درجة مئوية.

طريقة عمل بسكوت النشادر بدون بيض

يُمكنك عمل بسكويت النشادر دون بيض من خلال تحضير المكونات التالية:

4 أكواب دقيق مخبوزات.

2 كوب سكر ناعم.

كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

5 ملاعق زيت درة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة نشادر.

2 كيس فانيليا.

عصير برتقال حسب الطلب.

خطوات عمل بسكويت النشادر دون بيض