بدون بيض.. أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد بأقل التكاليف

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، الذي يستعد الجميع له عبر تجهيز الحلويات الخاصة به، وأشهرها بسكويت العيد الذي يمكن تحضيره بطريقة سهلة، دون الحاجة إلى زبدة أو بيض، واستعرضت طريقة تحضيره الشيف شيماء الشربيني عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض

قدمت صفحة «مطبخ شيماء الشربيني» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، والتي تقدم من خلالها مجموعة من الوصفات بطريقة سهلة وبأقل التكاليف، تساعد ربة المنزل في تحضيرها ويمكن تناول المقادير فيما يلي:

3/4 كوب زبدة.

3 معالق كبيرة زيت.

3/4 كوب سكر بودرة.

رشة فانيليا.

3/4 كوب عصير برتقال.

ملعقتين كبار نشا.

3 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

طريقة تحضير بسكويت العيد

تخلط الزبدة والزيت معًا جيدًا.

يضاف بعد ذلك السكر البودرة تدريجيًا.

تضرب المكونات معًا بواسطة المضرب الكهربائي.

يوضع رشة من الفانيليا على الخليط السابق.

نزود الخليط بكمية عصير البرتقال.

يضرب الخليط إلى أن تمتزج جميع المكونات معًا.

يضاف النشا.

ومن ثم يضاف الدقيق إلى الخليط تدريجيًا.

نضع معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

يتحول الخليط إلى عجين يمكن تشكيله بواسطة قمع البسكويت.

يشكل البسكويت ويتم وضعه على صينية مدهونة بالزيت.

توزع هذه الكمية على صينيتين بالتساوي.

وصفة آخرى لعمل بسكويت العيد للشيف نجلاء الشرشابي

3 أكواب دقيق أبيض.

كوب سكر بودرة.

كوب زبد أو سمن بلدي في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب حليب.

عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت العيد للشيف نجلاء الشرشابي