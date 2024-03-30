التحالف الوطني ينظم فعالية «يوم في حب مصر» بوديان جنوب سيناء

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقطاع «إيثار» للمسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد، بالتعاون والتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للعام الثاني على التوالي فعاليات رمضانية موسعة بوديان جنوب سيناء تحت عنوان «يوم في حب مصر»، تتويجا لأنشطة تنموية قدمتها المؤسستين داخل وديان جنوب سيناء خلال الفترات الماضية.

تنظيم يوم رياضي تنافسي

وأقيمت فعاليات الاحتفالية في منطقة وادي مندر، وتضمنت تنظيم يوم رياضي تنافسي لعدد من الفرق الرياضية من أبناء المنطقة وحصل الفائز على كأس مهداه من المصرف المتحد وصناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كما تضمنت الاحتفالية أيضا تنظيم فطار جماعي لأهالي المنطقة وسط أجواء روحانية رمضانية خاصة

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن الفعاليات شملت تنظيم بطولة رياضية ليوم واحد تنافس عليها عدد من الفرق الرياضية من أبناء المنطقة، وسط أجواء رمضانية مبهجة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، كما شملت الاحتفالية تنظيم فطار جماعي لأكثر من 1000 من أهالي المنطقة تلاه تنظيم فعاليات كرنفاليه للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

خدمات طبية للأهالي

وأوضح عبد الفتاح أن تعاون صناع الخير والمصرف المتحد لدعم أهالي مناطق جنوب سيناء وقراها ووديانها متواصل ومستمر، حيث سبق للمؤسستين تقديم خدمات مبادرة أولادنا في عنينا للكشف على طلاب المدارس لكل طلاب المدارس بسانت كاترين وقراها ووديانها، كما تم تنظيم مبادرة عنيك في عنيا للكشف على الأهالي أيضا وتعددت الخدمات من اجراء التحاليل الطبية، والكشف على طلاب المدارس فى مجال طب الأطفال والأنيميا والتقزم فضلا عن تقديم خدمات طبية متكاملة للحد من مسببات العمي وتشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات واصطحاب الأهالي الى القاهرة لإجراء العمليات الجراحية والمتابعة.