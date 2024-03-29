أمانة التحالف الوطني بمرسى مطروح توزع 47 ألف وجبة إفطار على المستحقين

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مرسى مطروح خلال شهر رمضان المبارك.

جهود التحالف الوطني

وقال شريف حليو، منسق التحالف الوطني بمرسى مطروح، إن أمانة التحالف بالمحافظة بدأت برنامجها ضمن موسم رمضان 2024، بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفئات المستحقة، بالإضافة الى اعداد مائدتي إفطار بمدينة الحمام ورأس الحكمة.

التحالف يستهدف توزيع 47 ألف وجبة خلال شهر رمضان

وأضاف منسق التحالف بمرسى مطروح أن أمانة التحالف بالمحافظة تستهدف توزيع 47 ألف وجبة خلال شهر رمضان، لافتا إلى توزيع 1500 وجبة على الموائد يوميا، بالإضافة الى توزيع 650 وجبة من خلال حملات طرق الأبواب على المستحقين بالمنازل، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.