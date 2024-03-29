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دراما المتحدة

أمانة التحالف الوطني بمرسى مطروح توزع 47 ألف وجبة إفطار على المستحقين

كتب:

يسرا البسيوني
08:30 م | الجمعة 29 مارس 2024
التحالف الوطني

التحالف الوطني

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مرسى مطروح خلال شهر رمضان المبارك.

جهود التحالف الوطني

وقال شريف حليو، منسق التحالف الوطني بمرسى مطروح، إن أمانة التحالف بالمحافظة بدأت برنامجها ضمن موسم رمضان 2024، بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفئات المستحقة، بالإضافة الى اعداد مائدتي إفطار بمدينة الحمام ورأس الحكمة.

التحالف يستهدف توزيع 47 ألف وجبة خلال شهر رمضان

وأضاف منسق التحالف بمرسى مطروح أن أمانة التحالف بالمحافظة تستهدف توزيع 47 ألف وجبة خلال شهر رمضان، لافتا إلى توزيع 1500 وجبة على الموائد يوميا، بالإضافة الى توزيع 650 وجبة من خلال حملات طرق الأبواب على المستحقين بالمنازل، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

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بقلم يسرا البسيوني