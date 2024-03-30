مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة.. هل ستشهد علاقة ياسمين وأدهم مفاجآت؟

شارك شريف منير «أدهم» ورانيا يوسف «ياسمين» في إحدى مسابقات الرالي، بعد ترشيحهما لذلك لكونهما وجه دعائي للشركة الخاصة بهما، خاصة بعد تصدرهما الترند بسبب طلاقهما، لتتوالى الأحداث بشكل كوميدي اجتماعي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة.

أدهم وياسمين يشاركان في الرالي

وقرر أدهم وياسمين المشاركة في الرالي، حتى يثبتا أن علاقتهما جيدة رغم الطلاق، بعد انتشار فيديو طلاقهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أجل تحسين صورتهما وشركتهما بعدما تم فسخ الكثير من الشركات لعقودها معهما، فهل سيستمر الثنائي في تحسين علاقتهما في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة، أم سيتمسكا بالطلاق والانفصال؟

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الخامسة

مسلسل بقينا اتنين يناقش الطلاق بعد فترة طويلة من الزواج، وكيف يصيب الملل والفتور الزوجين ليصلا إلى الانفصال، ومدى تأثير ذلك على الأبناء.

مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير وعمرو وهبة وميمي جمال وتامر فرج ومروة عبدالمنعم، وهو من المسلسلات القصيرة الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.