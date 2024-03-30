توترات في العلاقة بين الزوجين أدهم وياسمين، بعد زواج استمر 25 عاما، دفعهما للانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ولكنهما يضطران للتعامل سويا لوجود أبناء، بالإضافة إلى شركتهما الخاصة، وتتوالى الأحداث ضمن الحلقة الجديدة، لذا نوضح موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة، ليتمكن الجمهور من متابعتها.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على سي بي سي

تأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 5 الساعة 6 صباحًا، و11 صباح اليوم التالي، بينما تعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT بعد الساعة السادسة، ويأتي العرض الأول من مسلسل بقينا اتنين في تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر شاشة سي بي سي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، ويتناول العمل قصة زوجين يقررا الطلاق بعد أعوام من زواجهما وكيفية تأثير ذلك على حياتهما وحياة الأطفال، وهو من بطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.