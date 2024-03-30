كيفية احترام خصوصية أطفالك.. «علميه زي أبطال مسلسل الكارتون نورة»

«إزاي يا بابا وماما تستنوني أنزل وتفتشوا أوضتي ورايا، وده بغرض إنكم تطمنوا عليا، أمال ليه بتعلموني أهمية الخصوصية!»، كلمات قالها نور بطل المسلسل الكارتون ي نورة، الذي يعرض ضمن سباق رمضان 2024، ليعلم كل طفل أن لديه الحق في الاحتفاظ بخصوصيته سواء في المكان أو الآراء أو في جسده، وهي قاعدة التي يجب إبرازها لتعليم الطفل الخصوصية.

مسلسل الكارتون نورة

خشي والد ووالدة نور عليه من التغيرات التي تحدث في حياته، فعزموا على الاطلاع على غرفته دون علمه لمعرفة خصوصياته وماذا يخبئ، دون التفكير في سؤاله عن ما يزعجه أو ما سر التغيرات التي طرأت عليه، ليدور الحوار: «ماما بابا أنت بتعملوا إيه هنا؟»، ليردوا: «إحنا قلقانين عليك يا نور تصرفاتك غريبة كاميرا ومعدات وشنط قلقنا، قلنا نبص في أوضتك يمكن مخبي علينا حاجة»، ليرد: «قلقتوا تفتشوا في حاجتي، قلقتوا يبقى تسألوني مش تفتشوا ورايا، أمال ليه بتقعدوا تدوني دروس في الخصوصية».

كيفية احترام خصوصية أطفالك

وسلط المسلسل الضوء على احترام الخصوصية، من خلال تعليم الطفل احترام خصوصية الآخرين من أهم المهارات الاجتماعية التي يجب الاهتمام بها، على أن لا تعلم طفلك معنى الخصوصية دون تطبيق، فالخصوصية تسري على أسرتك وعليك لا على طفلك وحده، وهو ما عبر عنه جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يجب أن تكون قدوة جيدة لأبنائك للحفاظ على خصوصياتهم وخصوصياتك.

تعليم طفلك احترام الخصوصية

وأضاف «فرويز»، أن تعليم طفلك الخصوصية من خلال التالي: