مدبولي: مستقبل نمو الاقتصاد المصري في الاعتماد على القطاعات الإنتاجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الاعتماد على القطاعات الإنتاجية، فهي مستقبل نمو الاقتصاد المصري، وجرى تحديد 4 قطاعات رئيسية يعتمد عليها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة المقبلة سيكون الدور الرئيسي لقطاع الصناعة، مشددًا على أن الحكومة تعمل مع هذا القطاع وتطوره منذ فترة طويلة، رغم كل المصاعب والتحديات التي تواجه الدولة، لكن مع الإصلاحات بدأت ثمار المصانع تصل لنا.

أشار إلى أن المصانع التي قام بزياتها اليوم في منطقة العاشر من رمضان تعمل على أعلى مستوى من الإنتاج، وتصدر للخارج.