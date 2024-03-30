موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الخامسة.. كنز الحكيم

كنز الحكيم الشمندر هو حلم تسعى إلى الوصول له عائلة الشمعيون، والتي تعتقد أنها ستحكم العالم من خلال الوصول إلى هذا الكنز، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الوصول إلى جودر المصري، لذا تستمر الأحداث والروايات حول القصة في مسلسل جودر، لذا تعرض السطور التالية موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة الخامسة لمحبي متابعة روايات ألف ليلة وليلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الخامسة، لتتوالى الأحداث والرواية حول الكنز.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الخامسة

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الخامسة يأتي في الأوقات التالية:

- تذاع إعادة مسلسل جودر الحلقة الخامسة على قناة ON E في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعاد عرض المسلسل على ON دراما مرتين الأولى في تمام الساعة 1:30 والثانية 10:30 صباحًا.

- يعرض مسلسل جودر على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق وواتش إت بعد الساعة السادسة مساءا.

ويعرض المسلسل يوميا على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

قصة مسلسل جودر

تدور قصة مسلسل جودر حول عالم ألف ليلة وليلة، منها حكاية «جودر المصري الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته من أجل فتح كهف الحكيم الشمندر للحصول على الكنوز وتتوالى الأحداث.