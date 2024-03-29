محافظة المنيا تحذر المواطنين من التقلبات الجوية وحالة الطقس

أصدرت محافظة المنيا بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بشأن التقلبات الجوية وحالة الطقس التي تضرب عموم محافظات الجمهورية.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وذكر بيان محافظة المنيا الذي نشرته الصفحة الرسمية للديوان العام، أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وأمطار متفاوتة الشدة تسود عدة مناطق على مستوي الجمهورية.

أوضح البيان أنه، من خلال متابعة حالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد الذي يضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم، ومدن القناة وسيناء، ويصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ونصح بيان محافظة المنيا مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بتوخي الحذر، مشيرًا إلى أن مناطق شمال البلاد متأثرة بغطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، ومن المحتمل أن تستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.