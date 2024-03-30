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التحالف الوطني يطلق مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

كتب:

يسرا البسيوني
03:41 م | السبت 30 مارس 2024
مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحمة 270 جنيها بدلا من 420 جنيها.

معرض سلع غذائية مخفضة

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن أمانة محافظة أسيوط ستعمل على تنظيم معرض سلع غذائية مخفضة بسعر المصنع خلال موسم رمضان 2024، بإجمالي تكلفة مليون جنيه. 

وأشار التحالف إلى أن أمانة محافظة سوهاج، تعتزم عمل أكثر من مطبخ بقرى محافظة سوهاج، بالإضافة إلى توزيع 1000 وجبة إفطار يوميا بتكلفة تقديرية تصل 3 ملايين جنيه، وذلك خلال موسم رمضان 2024.

إفطار الوحدة الوطنية

وفي سياق آخر، نظمت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني، أكبر وأطول مائدة رمضانية تحت عنوان إفطار الوحدة الوطنية لنحو 5 آلاف مواطن بمحافظة السويس، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورجال السياسة والأحزاب ومجلس النواب وقيادات النقابات العمالية والمهنية ورؤساء الشركات ومديرو المديريات ورجال الأزهر الكنيسة.

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بقلم يسرا البسيوني