فوائد غير متوقعة لشاي الكرك.. «مش هتصدق جسمك هيرجع شباب»

يعد شاي الكرك لذيذا بشكل لا يصدق، فهو شاي يشتهر في البلاد العربية، ولكن أصله هندي، وتحضيره يكون على نار هادئة ولفترة طويلة، كما يضاف إليه بعض الأعشاب الخاصة مثل القرفة أو الزنجبيل، إعداده سهل للغاية، لكن نتائجه مذهلة للصحة.

فوائد شاي الكرك على الصحة

شاي الكرك له الكثير من الفوائد، وهو ما عبر عنه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أن به خصائص تعمل على ضبط مستويات سكر الدم، وله الكثير من الفوائد تتمثل في التالي:

يعمل شاي الكرك على الحد من الإصابة بالسكري.

لديه خصائص تعمل على تقليل الانتفاخات.

يعمل على مقاومة نمو الخلايا السرطانية.

يقوي جهاز المناعة.

تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

ضبط ضربات القلب.

علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

تعزيز الطاقة بالجسم.

تنظيف الجسم وتخليصه من السموم.

يُحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

حماية البشرة من الشيخوخة.

يُحسّن الدورة الدموية.

يعمل على تقوية الأعصاب.

طبيعي وغني بالمغذيات النباتية.

طريقة عمل شاي الكرك

المقادير:

كوبان ماء.

4 حبات قرنفل.

6 حبات حبهان.

نص عود قرفة.

ملعقتان سكر.

حليب مكثف.

طريقة التحضير

ضعي السكر في إناء على النار.

قلبي باستمرار حتى الحصول على اللون البني للسكر.

ضيفي الماء إلى السكر مع التقليب المستمر.

ضيفي الزنجبيل إلى الماء.

ضعي الحبهان والقرنفل والقرفة حتى الغليان.

ضيفي الشاي على الخليط حتى يغلي على النار لمدة 10 دقائق.

ضيفي الحليب المكثف واتركيه للاحتفاظ بسخونته.

ما مكونات شاي الكرك؟

المقادير:

كوب من الماء.

عود قرفة.

4 حبوب هيل.

4 أعواد قرنفل.

ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة زنجبيل.

4 ملاعق صغيرة شاي.

سكر.

3 أكواب حليب.

طريقة التحضير

ضعي كوب من الماء على النار.

ضيفي الهيل والقرنفل مع القرفة.

ضيفي الزنجبيل والزعفران إلى الماء.

ضعي الشاي والسكر مع التقليب.

ضيفي الحليب إلى الخليط.

اتركي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

صفي المكونات وقدميه لأسرتك.

طريقة عمل شاي كرك مظبوط

المقادير:

3 أكواب من الماء.

عود قرفة مقطع.

4 حبوب هيل.

أعواد قرنفل.

ملعقة زعفران.

ملعقة زنجبيل.

شاي أسود.

سكر.

كوب حليب.

طريقة التحضير

ضعي الماء في إناء على النار.

ضيفي الشاي والسكر إلى الخليط.

اتركي الخليط على نار هادئة من 15- 20 دقيقة.

صفي المكونات وقدميه لأسرتك.

نصائح عند إعداد شاي الكرك

يختلف إعداد بعض الوصفات، لكن للحصول على أفضل مذاق يجب استخدام نوع شاي عالي الجودة، واستخدام كاكاو للتزيين لكي يعطيه مذاقا رائعا، ويمكن الاستغناء عن السكر وإضافة العسل لقيمة غذائية أعلى.