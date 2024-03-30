حقق مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، نجاحًا خاصة بين فئتي المراهقين وأولياء الأمور، إذ يناقش العمل العديد من الأمور المهمة، والقضايا المتعلقة بالأخلاق والتربية، فضلًا عن مشكلات الزواج العرفي وإثبات النسب، وغيرها الكثير من الأمور الشائكة.

ويبحث متابعو العمل، عن موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي cbc، وdmc الحلقة 20، لمتابعة تسلسل الأحداث بشكل مستمر.

موعد إعادة مسلسل صدفة

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة، على قناتي cbc، وdmc الحلقة 20

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 20 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى

ويحين موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 20 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

بينما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 20 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.