كم مرة يمكن غسل الملابس الجينز؟.. 5 نصائح مهمة للحفاظ عليها

كل منّا تعرض لتلف بنطال مفضل له أو جاكيت من خامة «الجينز»، سواء ببهتان لونه، أو بإصابة القماش بالضعف ما يؤدي لقطعه، ويكمن سر التلف وراء طريقة تنظيفه، إذ لابد من اتباع طريقة خاصة عند التعامل مع هذا المنتج.

ووفقًا لما ورد بموقع « Real Simple»، نوضح الطريقة الصحيحة لتنظيف الملابس الجينز، مع رصد بعض الحيل التي تساهم في المحافظة عليه لأطول فترة ممكنة.

كم مرة يٌغسل الجينز؟

ربما تكون كثرة غسل الملابس الجينز سببًا عامًا في سرعة تلفه والقضاء على رونقه، إذ يفضل أن يتم تنظيف الجينز بواسطة الطريقة الجافة عند المحال المتخصصة لذلك « دراي كلين»، ما يساعد في الحفاظ على الخامة من البهتان، أو ضعف أنسجتها، على أن يتم غسله الجاف بعد ارتدائه أربع مرات كحد أقصى، ويجب غسله بالطريقة الاعتيادية مرة واحدة شهريًا بواسطة الماء والصابون.

نصائح للحفاظ على الجينز

1- غسل الجينز فور شرائه

تحتو الملابس الجينز على مادة النشا عندما تكون جديدة، ما يؤدي ارتدائها جديدة دون غسلها إلى الاحتكاك القوي المتسبب في ثقوب تساعد على ضعف أنسجة القطعة وبالتالي تمزقها السريع.

2- قلب الجينز على الوجه الداخلي عند الغسل

من الضروري قلب الجينز على الوجه الداخلي قبل عملية تنظيفه؛ إذ تساهم هذه الخطوة في حماية أليافه وأنسجته، ما يحافظ على رونق القطعة لمدة أطول.

3- الغسل بالماء البارد

يراعى ضبط الغسالة على النظام البارد السريع، كما يفضل إتمام تلك العملية بشكل منفصل عن باقي الملابس وخاصًة الداكنة.

4- تجفيفه بمكان جيد التهوية

ترك الجينز يجف في مكان يحتوي على هواء طبيعي، مع توفير عامل التهوية بشكل جيد، يساعده في الاحتفاظ بمظهره دون بهتان.

5- إضافة الخل الأبيض مع منظف الغسيل

خلط الخل الأبيض مع مسحوق الغسيل عند تنظيف الجينز، يساعد في الحفاظ على لونه لفترة طويلة دون تأثر بعوامل الاستخدا، بالإضافة لتخليصه من أي بقع عالقة به، مثل بقع الحبر، والدم، والميك آب.