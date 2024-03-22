حيلة بسيطة لكي الملابس بسهولة.. ما علاقة ورق الألومنيوم؟

الظهور بشكل أنيق وجذاب أمام الجميع، هو أكثر ما يسعى إليه الجميع، خاصة أن تكون الملابس نظيفة ومكوية بطريقة جميلة ومرتبة، وللحصول عليها بهذه الطريقة، دون العناء في كيها، تعلمي الحيلة التالية.

حيلة لكي الملابس بسهولة

هناك طاولة مخصصة لكي الملابس، يلجأ إليها من يريد الظهور بشكل جميل وجذاب، لكن البعض من لا يفضلها بسبب عناء الوقوف حتى الانتهاء من الكي، وللتخلص من هذا العناء وكي الملابس بطريقة سهلة وسريعة، لابد من اللجوء إلى ورق الألومنيوم، وفق ما نشره موقع «realsimple».

عن طريق تغليف الطاولة بورق الألومنيوم يمكن الحصول على أفضل النتائج، وذلك لأنه يعكس درجة الحرارة على الملابس، وهو ما يجعل الملابس المجعدة مستقيمة وناعمة للغاية بسهولة وسرعة.

فوائد ورق الألومنيوم

ورق الألومنيوم، له فوائد كثيرة في الاستخدامات المنزلية، وذلك للحفاظ على النظافة ولمعان العديد من الأشياء، وأهمها المجوهرات، خاصة الفضة، إذ يمكن استخدامه في تنظيف المجوهرات عن طريق وضع قطعة منها في وعاء صغير مبطن بورق الألمنيوم، ثم صب الماء الساخن حتى يغمر القطعة بالكامل.

بعد أن يغمر الماء الساخن قطع المجوهرات، يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل الخالي من المبيض (ليس الجل) إلى الماء، ويجب غمر القطعة في المحلول لمدة دقيقة واحدة، ثم يتم شطفها جيدًا بالماء النظيف وتجفيفها في الهواء.