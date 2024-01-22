تدريب 25 سيدة وفتاة على الأعمال اليدوية وإعادة تدوير الجينز في الشرقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ورش تدريبية على الأعمال اليدوية على مشغولات الخرز وإعادة تدوير الجينز بحضور الفتيات والسيدات بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس.

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لـ«الوطن»، عقد ورش تدريب على الأعمال اليدوية والمشغولات منها مشغولات الخرز وإعادة تدوير الجينز للفتيات والسيدات لتعليمهن حرفة مفيدة ومربحة لهن من المنزل وتنمية المواهب.

25 سيدة وفتاة تتدربن على الخرف اليدوية

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عقد ورشة إعادة تدوير الجينز في مدينة العاشر من رمضان بمركز شباب الزهور التابع لإدارة العاشر بحضور 15 سيدة وفتاة وقاموا بتنفيذ ما تدربوا عليه في الورشة من أعمال يدوية في تدوير الجينز، مشيرا إلى عقد دورة تدريبية في مركز شباب بلبيس بحضور 10 سيدات وفتيات لتعلم الأعمال اليدوية بالخرز.

التدريب على الأعمال اليدوية لتحقيق مشروعات مربحة

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار التنمية الشبابية التي تعهدها الدولة المصرية لافتا إلى توفير مدربين على الأعمال اليدوية والحرف مميزين لنقل خبراتهم للمتدربات لتحقيق حصيلة جيدة بين المتدربين ومساعدتهم على الانطلاق بحرف تدر لهم دخل جيد.