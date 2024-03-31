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سعر اليورو اليوم الأحد 31-3-2024 في البنوك المصرية

كتب:

عبير منصور
07:00 ص | الأحد 31 مارس 2024
اليورو

اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 31-3-2024 في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو في بنك القاهرة نحو 51.3 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

استقرار سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

استقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند 50.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

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