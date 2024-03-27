تراجع جديد لأسعار السلع الغذائية في الأسواق.. منها الزيت والبيض والفول

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية، وذلك عبر إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» للتحكم في ارتفاع الأسعار.

وترصد «الوطن » في السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق مع بداية النصف الثاني من شهر الكريم، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي 253.02 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.89 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلي الصناعي 104.26 جنيه، بتراجع 13.6 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المسلي البلدي 294.96 جنيه، بتراجع 36.06 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الشاي 230.26 جنيه، بتراجع 18.66 جنيه.

تراجع متوسط سعر الفول المعبأ في الأسواق ليسجل 55.56 جنيه، بتراجع 4.09 جنيه.

جاء سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ «الصحيح» 71.06 جنيه في الأسواق، بتراجع 4.25 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الفول المعبأ المجروش 53.41 جنيه في الأسواق، بتراجع 4.59 جنيه للمستهلكين.

تراجع أسعار المكرونة اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 28.43 جنيه، بتراجع 0.75 قرشا في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 30.82 جنيه، بتراجع 0.87 جنيه.

أسعار عبوات الزيوت الـ1 لتر «أصناف متنوعة»

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» 1 لتر 95.15 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.76 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر عبوة زيت ذرة «أصناف متنوعة» 1 لتر 118.95 جنيه في الأسواق، بتراجع 4.64 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 157.95 جنيه في الأسواق، بتراجع 7.9 جنيه للمستهلكين.

متوسط أسعار السمك اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 80.81 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.55 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الثعابين 220 جنيها في الأسواق، بتراجع 41.43 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك السبيط 228.33 جنيه في الأسواق، بتراجع 9.3 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري «الممتاز» 135.75 جنيه في الأسواق، بتراجع 5.84 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض 117.97 جنيه في الأسواق، بتراجع 12.51 جنيه للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الكابوريا 123.12 جنيه في الأسواق، بتراجع 3.55 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو التفاح المحلي 28.75 جنيه في الأسواق، بانخفاض 6.76 جنيه.

انخفاض متوسط سعر الأناناس ليسجل 68.06 جنيه في الأسواق، بتراجع 5.27 جنيه.

متوسط سعر الموز المستورد ليسجل 34.28 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.58 قرشا.

سجل متوسط سعر البرقوق 32.65 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.4 جنيه.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي 304.98 جنيه في الأسواق، بتراجع 83.13 جنيه.

متوسط أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر الجزر الأصفر 8.81 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.15 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر البسلة 25.57 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.62 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الباذنجان الرومي 10.18 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.41 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر الكوسة ليسجل 13.42 جنيه في الأسواق، بانخفاض1.77 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر السبانخ ليسجل 12.53 جنيه في الأسواق، بانخفاض 1.39 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر كيلو البامية لتصل 40 جنيها في الأسواق، بانخفاض 0.31 قرشا

أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 368.46 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.3 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن 406.29 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.96 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء «البتلو» 392.7 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.74 جنيه.

متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء 105.6 جنيه في الأسواق، بتراجع 0.25 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي 124.81 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.88 جنيها للمستهلك.