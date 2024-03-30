مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 20 على قناة on في رمضان

يبدأ الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 8، حكاية جديدة بعد أن اكتشف الحلقة السابقة كذب مربوحة وجوني والعترة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 20، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الثالثة صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث منها اعتراف مربوحة للكبير بعدم حملها وكذبها عليه لشعورها بزواجه عليها، كما اعترف العترة بسرقة اللاب توب من مدير المدرسة لتصحيح رسوبة إلي نجاح، واعرف أيضا جوني بصرف فلوس العلف في مشروعه.