جدول أئمة الحرم المكي 1445 في العشر الأواخر من رمضان.. احفظه على هاتفك

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الثلث الثاني من رمضان المبارك، لنبدأـ من مساء اليوم السبت ليلة 21 أول ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وبعد منتصف الليل سيكون أول صلاة تهجد، والتي ستكون في الثلث الأخير من الليل، والتي يمكن للمسلمين أداؤها في الحرم المكي.

جدول أئمة الحرم المكي 1445 في صلاة التراويح

وكشفت رئاسة الشؤون الحرمين عن جدول أئمة الحرم المكي 1445 خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، والتي تضمَّنت كوكبة من العلماء والمشايخ في صلاتي التراويح والتهجد، والتي هي أحب الأعمال بعد الفرائض التي يمكن أن يتقرب بها المؤمن إلى الله.

أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يؤم المسلمين في صلاة التراويح في المسجد الحرام 5 أئمة.

وأوضح الرئاسة عبر منصة أكس أن أئمة صلاة التراويح هم الشيخ بدر التركي، والوليد الشمسان، وعبدالله الجهيني، ياسر الدوسري، بندر بليلة، ويمكن معرفة تفاصيل اليوم والتسليمات الأولي والأخيرة، من الجدول الآتي:

أئمة صلاة التهجد في المسجد الحرام

بينما يكون إمام المسلمين في صلاة التهجد في المسجد والتي تبدأ بعد منتصف اليوم، فيكون هناك عدد من الأئمة المشهود بصلاحهم، ومنهم الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ ياسر الدوسري، والدكتور الوليد الشمسان.

فيما يكون إمام المسلمين في أول ليلة وترية في العشر الأواخر في التسليمات الأولى الشيخ بدر محمد التركي، وفي التسليمات الأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين للزائرين أن للبيت العتيق حق التعظيم، وهو من دلائل تقوى الله، ومن مظاهر التعظيم لبيت الله، وهي ارتداء أحسن الثياب وأليقها، والتطيب بما يتيسر، وهذا من كمال الأدب مع الله.