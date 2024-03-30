ملخص مسلسل جودر الحلقة 5.. شهرزاد تجد حلا لهجوم الملثمين على المملكة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال في دور شهريار برفع ياسمين رئيس في دور شهرزاد السلاح الذي أعطته إياها أختها دنيا زاد على شهريار أثماء نومه، ولكن بعد تفكير تراجعت عن فكرة قتله، لنجد في مشهد آخر شهريار ينفعل على الوزير قمر الزمان الذي لا يستطيع إيجاد حل هو وباقي الوزراء للهجوم الذي حدث على المملكة بقتل جنود الحدود، إذ لم تكن تلك المرة الأولى التي حدث بها ذلك، لنستكمل أحداث ملخص مسلسل جودر الحلقة 5.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 5.. شهرزاد تجد حل لهجوم الملثمين على المملكة

وعندما كامت ترغب شهرزاد في رؤية شهريار توجهت للديوان حتى تستطيع رؤيته، لتستمع لحديث شهريار حول مشكلة الجنود، وبعدها تذهب له محضرة له شراب، وتخبره أنها لديها حل لذلك في ملخص مسلسل جودر الحلقة 5، وعرضت عليه أن يقوم بعمل خدعة حتى يستطيع من خلالها معرفة الشخص الذي يقوم بفعل ذلك، بصنع ألواح خشبية على هيئة جنود في أبراج المراقبة لتمويه الأعداء، وصنع أبراج مراقبة أخرى خشبية متحركة على عجل.

وفي مشهد آخر نجد عمر المصري يجتمع بأبنائه ليقسم عليهم أمواله، والذهب الخاص به في ملخص مسلسل جودر الحلقة 5، ليعترض سالم على ذلك، ويطلب منه تقسيم المحل الذي يديره جودر أيضا، ليطرح عليهم جودر أن يتوجهوا للقاضي حتى يتنازلوا عن نصيبهم لجودر في المحل، وعلى الفور توجهوا للقاضي وحكم لجودر بحيازة المحل بعد أن تنازل سالم وسليم عن نصيبهم في المحل بعد أن أعطاهم نصيبه من الذهب، حتى أصبح المحل له.

وأثناء خروجهم من عند القاضي، طلبت امرأة عجوز المساعدة من سالم ولكنه نهرها وأوقعها أرضا، ليخرج جودر ويقوم بمساعدتها على النهوض، وعندما طلبت منه المساعدة طلب منها أن تذهب معه للمحل لتناول الفطور، وطلبت منه مساعدتها على سداد دينها للرجل الذي تسكن لديه بعد أن تكاثر عليها الإيجار حتى لا يأخذ منها ابنتها ويبيعها في سوق النخاسة، وعندما أعطاها المال وجدها تتحول إلى فتاة جميلة، لتشرح له أنها جنية تم الحكم عليها بلعنة تصيبها لتصبح امرأة عجوز، لا تنفك لعنتها إلا وذا وجدت إنسي يعاملها برحمة وأخبرته أنه إذا أراد شيء يمكنه أن يطلبه منها على الفور لتقوم بتنفيذه.