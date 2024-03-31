فصل الكهرباء في 9 مناطق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة اليوم

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي في 9 مناطق بمركز ومدينة بيلا، اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

فصل الكهرباء عن 9 مناطق بمركز ومدينة بيلا

وأوضحت هندسة الكهرباء في بيان لها، أنّ المناطق التي سيجري فصل التيار الكهربائي عنها بمدينة بيلا هي: «القشلان - السماحي - زوبة - بدر - المركز القديم»، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 مساءً من اليوم نفسه، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي بدر «لوحة توزيع بيلا القديمة».

وأضاف البيان أنّ المناطق التي يجري فصل التيار الكهربائي عنها بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا هي: «الوحدة الصحية - الشئون الاجتماعية - الشهر العقاري - منطقة المدارس»، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً من اليوم نفسه، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء الجرايدة.

إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.