طريقة عمل قلاية البندورة.. أكلة فلسطينية ذكرت في مسلسل مليحة (فيديو)

قلاية البنورة، أكلة شهيرة في فلسطين، يحبها الصغار والكبار، وهي من بين الأكلات الشعبية السريعة واللذيذة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، حيث يمكن تقديمها على مأدبة العشاء أو الإفطار أو كطبق جانبي على سفرة الغداء، وذكرها الجد أنور خليل في أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة.

طريقة عمل قلاية البندورة

وجبة قلاية البندورة التي ذُكرت في أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة من الأكلات الاقتصادية، كما أنها سريعة التحضير، وبحسب الشيف مروة مهنى، مقدمة برنامج «طعم ولون»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، يمكن تجهيزها كالتالي:

- إحضار نصف كيلو من البندورة أو الطماطم.

- تجهيز ملعقتان من زيت الزيتون.

- إحضار الفلفل الحار والملح وبصل مفروم.

- تقشير الطماطم أو البندورة وتقطيعها مكعبات صغيرة.

- نصف كيلو لحم مقطع صغير.

- 5 فصوص ثوم مفروم.

- ملعقة فلفل أسمر.

- فلفل أخضر حار مقطع لقطع.

- ملعقة صلصة بندورة.

- نصف ملعقة صغيرة نعناع جاف.

- 3 أوراق نعناع طازج.

- 4 أوراق بقدونس مفروم.

طريقة تحضير قلاية البندورة

- تسخين زيت الزيتون جيدا

- يضاف إليه البصل والثوم المفروم والفلفل الحار.

- يقلب الخليط جيدا لمدة 5 دقائق.

- يضاف إلى الخليط اللحم المفروم ويقلب جيدا.

- ضيفي البندورة والملح والفلفل الأسود واتركيه على النار لمدة عشر دقائق.

فوائد قلاية البندورة

وبحسب مايسة عثمان، سيدة فلسطينية، فإن قلاية البندورة أكلة اقتصادية ذات فوائد كثيرة، من بينها، أنها تعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والماغنسيوم، فضلا عن أنها قليلة السعرات الحرارية، كما أنها غنية بمادة اللايكوبين المفيدة للجسم، وتعالج فقر الدم.