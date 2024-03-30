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دراما المتحدة

مسلسل مليحة الحلقة الخامسة.. هل يهاجر أمير المصري إلى الخارج؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:58 م | السبت 30 مارس 2024
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

يرغب علي «أمير المصري»، شقيق المقدم أدهم «دياب»، في السفر إلى الخارج، لكنه لا يستطيع إخبار والدته خوفا عليها من الصدمة في ظل تدهور حالتها الصحية، بعد إصابة أدهم في عملية إرهابية في معبر السلوم، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة الخامسة.

ومن المتوقع أن يواجه أمير المصري، والدته برغبته في الهجرة والعمل بالخارج، أو أن ينتظر لحين استقرار شقيقه أدهم، لنرى ماذا سيحدث من الأمرين في مسلسل مليحة الحلقة الخامسة.

مسلسل مليحة الحلقة الخامسة

ودارت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل، حول أبو عمار جد مليحة وحديثه مع المقدم أدهم، حيث يرغب الأخير في الانتقال للخدمة بسيناء، فطالبه بمساعدته للعودة إلى فلسطين، وحكى له عن معرفتهم السابقة بالشيخ سالم الذي يسكن في سيناء وكيف ساعدهم وقت التهجير منذ أعوام.

أحداث مسلسل مليحة

يُعرض مسلسل مليحة على قناة CBC وON والحياة، وهو من بطولة أمير المصري، ودياب، وأشرف زكي، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة إلى غزة عن طريق مصر.

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بقلم رحاب عبدالراضي