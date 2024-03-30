موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة الخامسة

لفت الأنظار إليه منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لتحدثه عن قضية كبيرة تفرض نفسها على الساحة وهي القضية الفلسطينية، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل مليحة على مختلف القنوات الحلقة الخامسة المقرر عرضها الليلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الخامسة التي ستعرض الليلة لنرى ما سيقع من أحداث حول القضية الفلسطينية والأسر التي ترغب في العودة لبلادها بعد التهجير القسري من قبل الاحتلال لهم.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الخامسة

- يأتي موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON E في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

تمّ عرض الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة في تمام الساعة 8 مساء، على قناة ON drama.

- يعرض مسلسل مليحة على قناة ON E: فيتمّ عرض الحلقة 4 اليوم الخميس في تمام الساعة 11:30 مساءً.

- إعادة مسلسل مليحة على قناة cbc تكون الساعة 9:45 دقيقة، على أن يكون العرض الأول للحلقة في في تمام الساعة 6:05 مساء.

- إعادة مسلسل مليحة على قناة الحياة يكون مرتين الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.