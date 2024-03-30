مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc والحياة في رمضان 2024 الحلقة الخامسة

مسلسل مليحة من أكثر المسلسلات التي يهتم الجمهور بمتابعتها، حيث يتناول القضية الفلسطينية وفترة مهمة من الفترات في المنطقة العربية وهي ثورات الربيع العربي وما تبعها من أحداث إرهابية وأعمال تخريبية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الخامسة على قناة cbc، تكون الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الخامسة على قناة الحياة، تكون الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الخامسة على قناة أون، تكون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويكون محور الأحداث، الفتاة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وانتقلت لتعيش في ليبيا، ثم تقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى بعد سنوات من خلال المعابر المصرية، وتواجه معاناة جديدة نتيجة الأعمال الإرهابية.

ويعد مسلسل مليحة أول عمل درامي في الوطن العربي يناقش القضية الفلسطينية عن قرب، ويرصد معاناة الشعب الفلسطيني، وهو من إخراج شريف عرفة وتأليف رشا الجزار، وبطولة الفنان دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.