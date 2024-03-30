ريم البارودي: زينة الوحيدة اللي وقفت معايا في جنازة أبويا

علقت الفنانة ريم البارودي، على تصريحها السابق «خسرت الكثيرين لأنهم لمة كدابة»، موضحةً أنها كانت تقصد شخصيات غير معروفة، لترد الإعلامية بسمة وهبة: «أنتِ قايلة من الوسط الفني، هو حد في الوسط مش معروف؟!».

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «في الفرح والزواج والطلاق والتريندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود، لكن ساعة الزعل والتصوير والكاميرا بيبقوا مش موجودين ومبتلاقيش غير الحقيقة».

وتابعت البارودي: «واحدة بس اللي وقفت معايا هي زينة، وقفت معايا في جنازة والدي ودي أهم من العزاء لأن مفيهاش تصوير زي العزاء».